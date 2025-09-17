FiyatlarBölümler
SNAP: Snap Inc Class A

8.17 USD 0.27 (3.20%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SNAP fiyatı bugün -3.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.03 ve Yüksek fiyatı olarak 8.47 aralığında işlem gördü.

Snap Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
8.03 8.47
Yıllık aralık
6.90 13.28
Önceki kapanış
8.44
Açılış
8.47
Satış
8.17
Alış
8.47
Düşük
8.03
Yüksek
8.47
Hacim
55.040 K
Günlük değişim
-3.20%
Aylık değişim
16.38%
6 aylık değişim
-6.52%
Yıllık değişim
-24.28%
21 Eylül, Pazar