SNAP: Snap Inc Class A

7.75 USD 0.28 (3.75%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SNAP за сегодня изменился на 3.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.42, а максимальная — 7.77.

Следите за динамикой Snap Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости SNAP

Дневной диапазон
7.42 7.77
Годовой диапазон
6.90 13.28
Предыдущее закрытие
7.47
Open
7.46
Bid
7.75
Ask
8.05
Low
7.42
High
7.77
Объем
51.643 K
Дневное изменение
3.75%
Месячное изменение
10.40%
6-месячное изменение
-11.33%
Годовое изменение
-28.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.