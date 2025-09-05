Валюты / SNAP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SNAP: Snap Inc Class A
7.75 USD 0.28 (3.75%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SNAP за сегодня изменился на 3.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.42, а максимальная — 7.77.
Следите за динамикой Snap Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SNAP
- Stock Market Today: Snap Climbs on Product Buzz and Social-Media Tailwinds
- A TikTok Deal Near? Meta, Oracle, Snap Among Stocks To Watch.
- Snap unveils Snap OS 2.0 with native browser, WebXR support, and more
- Reddit Rides on Solid Momentum in Ad Business: A Sign of More Upside?
- Трамп объявил о сделке по TikTok, повлияв на акции соцсетей США
- Trump says TikTok deal reached, impacting social media stocks
- How Reddit's Strong Results Fired Its Post-IPO Rally Back Up
- Reddit Surges 120% in Three Months: Should You Buy the Stock Now?
- Guggenheim сохраняет нейтральный рейтинг акций Snap на фоне ценовых проблем
- Guggenheim maintains Neutral rating on Snap stock amid pricing headwinds
- FTC Launches Probe Into OpenAI, Google, Meta, Snapchat - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Meta, Alphabet, OpenAI Face FTC Probe Over Safety Of Children Using AI Chatbots
- FTC launches inquiry into AI chatbots’ impact on children
- Snap (SNAP) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- PINS Gains Ground Across Multiple Demographics: Will it Fuel Growth?
- Meta Stock (META) Slips Despite Defeating Europe Over Digital Act Fees - TipRanks.com
- Dutch probe Snapchat over alleged failure to tackle vape sellers
- The Zacks Analyst Blog Highlights Meta Platform, Alphabet, Amazon and Snap
- Snap CEO Evan Spiegel Launches Startup-Style 'Squads' To Revive Growth As Ad Revenue Slows - Snap (NYSE:SNAP)
- As Facebook, YouTube, TikTok And Snapchat Go Dark In Nepal, Gen Z-Led Protests Over Corruption Turn Deadly - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Snap breaks into ‘startup squads’ as ad revenue stalls
- Can META's Focus on Driving User Engagement Push the Stock Higher?
- Why Snap Stock Dropped 24% Last Month
- China's Instagram Just Dropped a $3B Bombshell--and It's Still Private
Дневной диапазон
7.42 7.77
Годовой диапазон
6.90 13.28
- Предыдущее закрытие
- 7.47
- Open
- 7.46
- Bid
- 7.75
- Ask
- 8.05
- Low
- 7.42
- High
- 7.77
- Объем
- 51.643 K
- Дневное изменение
- 3.75%
- Месячное изменение
- 10.40%
- 6-месячное изменение
- -11.33%
- Годовое изменение
- -28.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.