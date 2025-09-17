Valute / SNAP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
SNAP: Snap Inc Class A
8.17 USD 0.27 (3.20%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SNAP ha avuto una variazione del -3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.03 e ad un massimo di 8.47.
Segui le dinamiche di Snap Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNAP News
- Snap (SNAP) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Reddit: Market Is Ignoring Stagnating User Growth - Downgrade To Sell (NYSE:RDDT)
- UBS alza il target di prezzo delle azioni Nike a $71 con prospettive bilanciate
- UBS raises Nike stock price target to $71 on balanced outlook
- Meta Stock Gains After Unveiling New Ray-Bans. Wall Street Sees Bright Future For AI Glasses.
- Il CFO di Snap Andersen vende azioni per 255.973 dollari
- Il direttore contabile di Snap, Morrow, vende azioni per 18.901 dollari
- Snap CFO Andersen sells $255,973 in shares
- Il responsabile commerciale di Snap Mohan Ajit vende azioni per 208.000 dollari
- Snap’s chief accounting officer Morrow sells $18,901 in shares
- Snap chief business officer Mohan Ajit sells $208k in stock
- Snap: Market Share Loser With No Profits (NYSE:SNAP)
- Stock Market Today: Snap Rises on New Spectacles and Snap OS 2.0 Announcement
- Get in These Trades/Investments Today
- Snap: Losing Relevance, But Too Cheap To Ignore (NYSE:SNAP)
- Reddit Gains From Solid ARPU Growth: Is the Trend Set to Continue?
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Il titolo Snap riceve feedback positivo dai marketer, JMP mantiene Market Perform
- Snap stock gets positive marketer feedback, JMP maintains Market Perform
- TikTok Deal Could End Ban Saga. What To Watch For Meta Stock, Social Media Rivals.
- Why Snap Stock Popped on Wednesday
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Meta Platforms vs. Snap: Which Social Media Stock Has an Edge?
Intervallo Giornaliero
8.03 8.47
Intervallo Annuale
6.90 13.28
- Chiusura Precedente
- 8.44
- Apertura
- 8.47
- Bid
- 8.17
- Ask
- 8.47
- Minimo
- 8.03
- Massimo
- 8.47
- Volume
- 55.040 K
- Variazione giornaliera
- -3.20%
- Variazione Mensile
- 16.38%
- Variazione Semestrale
- -6.52%
- Variazione Annuale
- -24.28%
20 settembre, sabato