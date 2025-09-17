QuotazioniSezioni
Valute / SNAP
Tornare a Azioni

SNAP: Snap Inc Class A

8.17 USD 0.27 (3.20%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SNAP ha avuto una variazione del -3.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.03 e ad un massimo di 8.47.

Segui le dinamiche di Snap Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SNAP News

Intervallo Giornaliero
8.03 8.47
Intervallo Annuale
6.90 13.28
Chiusura Precedente
8.44
Apertura
8.47
Bid
8.17
Ask
8.47
Minimo
8.03
Massimo
8.47
Volume
55.040 K
Variazione giornaliera
-3.20%
Variazione Mensile
16.38%
Variazione Semestrale
-6.52%
Variazione Annuale
-24.28%
20 settembre, sabato