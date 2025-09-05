货币 / SNAP
SNAP: Snap Inc Class A
7.90 USD 0.15 (1.94%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SNAP汇率已更改1.94%。当日，交易品种以低点7.72和高点7.97进行交易。
关注Snap Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SNAP新闻
- Stock Market Today: Snap Climbs on Product Buzz and Social-Media Tailwinds
- A TikTok Deal Near? Meta, Oracle, Snap Among Stocks To Watch.
- Snap unveils Snap OS 2.0 with native browser, WebXR support, and more
- Reddit Rides on Solid Momentum in Ad Business: A Sign of More Upside?
- 特朗普宣布TikTok协议达成，影响美国社交媒体股票
- Trump says TikTok deal reached, impacting social media stocks
- How Reddit's Strong Results Fired Its Post-IPO Rally Back Up
- Reddit Surges 120% in Three Months: Should You Buy the Stock Now?
- 古根海姆维持Snap股票中性评级，因价格下行压力持续
- Guggenheim maintains Neutral rating on Snap stock amid pricing headwinds
- FTC Launches Probe Into OpenAI, Google, Meta, Snapchat - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Meta, Alphabet, OpenAI Face FTC Probe Over Safety Of Children Using AI Chatbots
- FTC对AI聊天机器人对儿童影响展开调查
- FTC launches inquiry into AI chatbots’ impact on children
- Snap (SNAP) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- PINS Gains Ground Across Multiple Demographics: Will it Fuel Growth?
- Meta Stock (META) Slips Despite Defeating Europe Over Digital Act Fees - TipRanks.com
- Dutch probe Snapchat over alleged failure to tackle vape sellers
- The Zacks Analyst Blog Highlights Meta Platform, Alphabet, Amazon and Snap
- Snap CEO Evan Spiegel Launches Startup-Style 'Squads' To Revive Growth As Ad Revenue Slows - Snap (NYSE:SNAP)
- As Facebook, YouTube, TikTok And Snapchat Go Dark In Nepal, Gen Z-Led Protests Over Corruption Turn Deadly - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Snap breaks into ‘startup squads’ as ad revenue stalls
- Can META's Focus on Driving User Engagement Push the Stock Higher?
- Why Snap Stock Dropped 24% Last Month
日范围
7.72 7.97
年范围
6.90 13.28
- 前一天收盘价
- 7.75
- 开盘价
- 7.77
- 卖价
- 7.90
- 买价
- 8.20
- 最低价
- 7.72
- 最高价
- 7.97
- 交易量
- 19.305 K
- 日变化
- 1.94%
- 月变化
- 12.54%
- 6个月变化
- -9.61%
- 年变化
- -26.78%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值