Moedas / SNAP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
SNAP: Snap Inc Class A
8.43 USD 0.45 (5.64%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SNAP para hoje mudou para 5.64%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.10 e o mais alto foi 8.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Snap Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SNAP Notícias
- Ações da Snap recebem feedback positivo de anunciantes, JMP mantém Market Perform
- Snap stock gets positive marketer feedback, JMP maintains Market Perform
- TikTok Deal Could End Ban Saga. What To Watch For Meta Stock, Social Media Rivals.
- Why Snap Stock Popped on Wednesday
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Meta Platforms vs. Snap: Which Social Media Stock Has an Edge?
- Stock Market Today: Snap Climbs on Product Buzz and Social-Media Tailwinds
- A TikTok Deal Near? Meta, Oracle, Snap Among Stocks To Watch.
- Snap unveils Snap OS 2.0 with native browser, WebXR support, and more
- Reddit Rides on Solid Momentum in Ad Business: A Sign of More Upside?
- Trump anuncia acordo sobre TikTok, impactando ações de mídias sociais nos EUA
- Trump says TikTok deal reached, impacting social media stocks
- How Reddit's Strong Results Fired Its Post-IPO Rally Back Up
- Reddit Surges 120% in Three Months: Should You Buy the Stock Now?
- Guggenheim mantém classificação Neutra para ações da Snap em meio a pressões de preços
- Guggenheim maintains Neutral rating on Snap stock amid pricing headwinds
- FTC Launches Probe Into OpenAI, Google, Meta, Snapchat - Alphabet (NASDAQ:GOOG), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)
- Meta, Alphabet, OpenAI Face FTC Probe Over Safety Of Children Using AI Chatbots
- FTC inicia investigação sobre impacto de chatbots de IA em crianças
- FTC launches inquiry into AI chatbots’ impact on children
- Snap (SNAP) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- PINS Gains Ground Across Multiple Demographics: Will it Fuel Growth?
- Meta Stock (META) Slips Despite Defeating Europe Over Digital Act Fees - TipRanks.com
Faixa diária
8.10 8.46
Faixa anual
6.90 13.28
- Fechamento anterior
- 7.98
- Open
- 8.12
- Bid
- 8.43
- Ask
- 8.73
- Low
- 8.10
- High
- 8.46
- Volume
- 12.247 K
- Mudança diária
- 5.64%
- Mudança mensal
- 20.09%
- Mudança de 6 meses
- -3.55%
- Mudança anual
- -21.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh