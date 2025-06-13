Währungen / RPM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RPM: RPM International Inc
124.07 USD 1.04 (0.85%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RPM hat sich für heute um 0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 122.94 bis zu einem Hoch von 125.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die RPM International Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RPM News
- Element Solutions (ESI) Up 9.8% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Why Is PPG Industries (PPG) Up 5.5% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: RPM beats Q4 2025 expectations, stock surges
- BofA lifts Sherwin-Williams as negative catalysts fade
- BofA Securities upgrades RPM International stock to Neutral on growth outlook
- Industry Analysis: Specialty Chemicals - 20% Total Return Potential With Stepan (SCL)
- Understanding RPM International (RPM) Reliance on International Revenue
- RPM International stock price target raised to $152 by BMO Capital
- RPM (RPM) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- RPM International (RPM) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- RPM International Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins ICON, MaxLinear, Nasdaq And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Arrive AI (NASDAQ:ARAI), ASGN (NYSE:ASGN)
- RPM International (RPM) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- RPM Q4 2025 slides: Record results across all segments as MAP initiatives deliver
- PPG Industries (PPG) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Best Dividend Kings: July 2025
- Sherwin-Williams (SHW) Misses Q2 Earnings Estimates
- Ahead of RPM International (RPM) Q4 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
- FUPBY vs. RPM: Which Stock Is the Better Value Option?
- RPM International: More M&A Amidst Temporary Soft Organic Growth Performance (RPM)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- RPM International declares quarterly dividend of $0.51 per share
- RPM to Announce Fiscal 2025 Fourth-Quarter and Year-End Results on July 24, 2025
- RPM acquires wood stain maker Ready Seal for Rust-Oleum unit
- Oracle and Visa Lead Market Cap Stock Movers on Friday
Tagesspanne
122.94 125.02
Jahresspanne
95.27 141.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 123.03
- Eröffnung
- 124.03
- Bid
- 124.07
- Ask
- 124.37
- Tief
- 122.94
- Hoch
- 125.02
- Volumen
- 1.175 K
- Tagesänderung
- 0.85%
- Monatsänderung
- 0.25%
- 6-Monatsänderung
- 7.28%
- Jahresänderung
- 2.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K