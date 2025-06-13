Валюты / RPM
RPM: RPM International Inc
125.34 USD 0.13 (0.10%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RPM за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.58, а максимальная — 125.83.
Следите за динамикой RPM International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RPM
Дневной диапазон
124.58 125.83
Годовой диапазон
95.27 141.79
- Предыдущее закрытие
- 125.47
- Open
- 125.30
- Bid
- 125.34
- Ask
- 125.64
- Low
- 124.58
- High
- 125.83
- Объем
- 645
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- 8.38%
- Годовое изменение
- 3.36%
