ORGNW: Origin Materials Inc - Warrant

0.0171 USD 0.0006 (3.39%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ORGNW hat sich für heute um -3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0171 bis zu einem Hoch von 0.0183 gehandelt.

Verfolgen Sie die Origin Materials Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0171 0.0183
Jahresspanne
0.0096 0.1498
Vorheriger Schlusskurs
0.0177
Eröffnung
0.0178
Bid
0.0171
Ask
0.0201
Tief
0.0171
Hoch
0.0183
Volumen
38
Tagesänderung
-3.39%
Monatsänderung
-5.52%
6-Monatsänderung
-66.14%
Jahresänderung
-85.62%
