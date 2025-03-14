Währungen / ORGNW
ORGNW: Origin Materials Inc - Warrant
0.0171 USD 0.0006 (3.39%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ORGNW hat sich für heute um -3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0171 bis zu einem Hoch von 0.0183 gehandelt.
Verfolgen Sie die Origin Materials Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0171 0.0183
Jahresspanne
0.0096 0.1498
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0177
- Eröffnung
- 0.0178
- Bid
- 0.0171
- Ask
- 0.0201
- Tief
- 0.0171
- Hoch
- 0.0183
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -3.39%
- Monatsänderung
- -5.52%
- 6-Monatsänderung
- -66.14%
- Jahresänderung
- -85.62%
