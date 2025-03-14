Валюты / ORGNW
ORGNW: Origin Materials Inc - Warrant
0.0189 USD 0.0012 (6.78%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ORGNW за сегодня изменился на 6.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0189, а максимальная — 0.0189.
Следите за динамикой Origin Materials Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.0189 0.0189
Годовой диапазон
0.0096 0.1498
- Предыдущее закрытие
- 0.0177
- Open
- 0.0189
- Bid
- 0.0189
- Ask
- 0.0219
- Low
- 0.0189
- High
- 0.0189
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 6.78%
- Месячное изменение
- 4.42%
- 6-месячное изменение
- -62.57%
- Годовое изменение
- -84.10%
