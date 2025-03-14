通貨 / ORGNW
ORGNW: Origin Materials Inc - Warrant
0.0177 USD 0.0000 (0.00%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ORGNWの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0177の安値と0.0190の高値で取引されました。
Origin Materials Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
0.0177 0.0190
1年のレンジ
0.0096 0.1498
- 以前の終値
- 0.0177
- 始値
- 0.0190
- 買値
- 0.0177
- 買値
- 0.0207
- 安値
- 0.0177
- 高値
- 0.0190
- 出来高
- 10
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- -2.21%
- 6ヶ月の変化
- -64.95%
- 1年の変化
- -85.11%
