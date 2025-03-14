CotationsSections
Devises / ORGNW
ORGNW: Origin Materials Inc - Warrant

0.0171 USD 0.0006 (3.39%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ORGNW a changé de -3.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0171 et à un maximum de 0.0183.

Suivez la dynamique Origin Materials Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0171 0.0183
Range Annuel
0.0096 0.1498
Clôture Précédente
0.0177
Ouverture
0.0178
Bid
0.0171
Ask
0.0201
Plus Bas
0.0171
Plus Haut
0.0183
Volume
41
Changement quotidien
-3.39%
Changement Mensuel
-5.52%
Changement à 6 Mois
-66.14%
Changement Annuel
-85.62%
