Devises / ORGNW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ORGNW: Origin Materials Inc - Warrant
0.0171 USD 0.0006 (3.39%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ORGNW a changé de -3.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0171 et à un maximum de 0.0183.
Suivez la dynamique Origin Materials Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ORGNW Nouvelles
- Origin Materials, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORGN)
- Origin Materials, Inc. (ORGN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Origin Materials launches first PET bottle caps in California stores
- Origin Materials partners with Hordijk for PET bottlecap production
- Origin Materials, Inc. Reports Operating and Financial Results for First Quarter 2025
- Origin Materials, Inc. (ORGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Origin Materials, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ORGN)
Range quotidien
0.0171 0.0183
Range Annuel
0.0096 0.1498
- Clôture Précédente
- 0.0177
- Ouverture
- 0.0178
- Bid
- 0.0171
- Ask
- 0.0201
- Plus Bas
- 0.0171
- Plus Haut
- 0.0183
- Volume
- 41
- Changement quotidien
- -3.39%
- Changement Mensuel
- -5.52%
- Changement à 6 Mois
- -66.14%
- Changement Annuel
- -85.62%
20 septembre, samedi