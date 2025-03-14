FiyatlarBölümler
Dövizler / ORGNW
ORGNW: Origin Materials Inc - Warrant

0.0171 USD 0.0006 (3.39%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ORGNW fiyatı bugün -3.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0171 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0183 aralığında işlem gördü.

Origin Materials Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ORGNW haberleri

Günlük aralık
0.0171 0.0183
Yıllık aralık
0.0096 0.1498
Önceki kapanış
0.0177
Açılış
0.0178
Satış
0.0171
Alış
0.0201
Düşük
0.0171
Yüksek
0.0183
Hacim
41
Günlük değişim
-3.39%
Aylık değişim
-5.52%
6 aylık değişim
-66.14%
Yıllık değişim
-85.62%
21 Eylül, Pazar