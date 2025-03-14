Valute / ORGNW
ORGNW: Origin Materials Inc - Warrant
0.0171 USD 0.0006 (3.39%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ORGNW ha avuto una variazione del -3.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0171 e ad un massimo di 0.0183.
Segui le dinamiche di Origin Materials Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ORGNW News
Intervallo Giornaliero
0.0171 0.0183
Intervallo Annuale
0.0096 0.1498
- Chiusura Precedente
- 0.0177
- Apertura
- 0.0178
- Bid
- 0.0171
- Ask
- 0.0201
- Minimo
- 0.0171
- Massimo
- 0.0183
- Volume
- 41
- Variazione giornaliera
- -3.39%
- Variazione Mensile
- -5.52%
- Variazione Semestrale
- -66.14%
- Variazione Annuale
- -85.62%
21 settembre, domenica