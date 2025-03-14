QuotazioniSezioni
ORGNW: Origin Materials Inc - Warrant

0.0171 USD 0.0006 (3.39%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ORGNW ha avuto una variazione del -3.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0171 e ad un massimo di 0.0183.

Segui le dinamiche di Origin Materials Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0171 0.0183
Intervallo Annuale
0.0096 0.1498
Chiusura Precedente
0.0177
Apertura
0.0178
Bid
0.0171
Ask
0.0201
Minimo
0.0171
Massimo
0.0183
Volume
41
Variazione giornaliera
-3.39%
Variazione Mensile
-5.52%
Variazione Semestrale
-66.14%
Variazione Annuale
-85.62%
