MOVE: Movano Inc

0.61 USD 0.01 (1.61%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MOVE hat sich für heute um -1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.60 bis zu einem Hoch von 0.64 gehandelt.

Verfolgen Sie die Movano Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MOVE News

MOVE on the Community Forum

Tagesspanne
0.60 0.64
Jahresspanne
0.51 6.97
Vorheriger Schlusskurs
0.62
Eröffnung
0.63
Bid
0.61
Ask
0.91
Tief
0.60
Hoch
0.64
Volumen
109
Tagesänderung
-1.61%
Monatsänderung
-33.70%
6-Monatsänderung
-68.39%
Jahresänderung
-88.38%
