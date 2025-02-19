Währungen / MOVE
MOVE: Movano Inc
0.61 USD 0.01 (1.61%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MOVE hat sich für heute um -1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.60 bis zu einem Hoch von 0.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Movano Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MOVE News
Tagesspanne
0.60 0.64
Jahresspanne
0.51 6.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.62
- Eröffnung
- 0.63
- Bid
- 0.61
- Ask
- 0.91
- Tief
- 0.60
- Hoch
- 0.64
- Volumen
- 109
- Tagesänderung
- -1.61%
- Monatsänderung
- -33.70%
- 6-Monatsänderung
- -68.39%
- Jahresänderung
- -88.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K