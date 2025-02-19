КотировкиРазделы
MOVE: Movano Inc

0.69 USD 0.03 (4.17%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MOVE за сегодня изменился на -4.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.66, а максимальная — 0.73.

Следите за динамикой Movano Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.66 0.73
Годовой диапазон
0.51 6.97
Предыдущее закрытие
0.72
Open
0.72
Bid
0.69
Ask
0.99
Low
0.66
High
0.73
Объем
144
Дневное изменение
-4.17%
Месячное изменение
-25.00%
6-месячное изменение
-64.25%
Годовое изменение
-86.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.