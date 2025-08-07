KurseKategorien
IRM: Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT

98.91 USD 0.57 (0.57%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IRM hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.47 bis zu einem Hoch von 100.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
98.47 100.63
Jahresspanne
72.33 130.24
Vorheriger Schlusskurs
99.48
Eröffnung
99.88
Bid
98.91
Ask
99.21
Tief
98.47
Hoch
100.63
Volumen
1.728 K
Tagesänderung
-0.57%
Monatsänderung
8.67%
6-Monatsänderung
12.45%
Jahresänderung
-16.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K