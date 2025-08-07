Währungen / IRM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IRM: Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT
98.91 USD 0.57 (0.57%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRM hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 98.47 bis zu einem Hoch von 100.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRM News
- Starke Rechenzentrums-Aussichten: Stifel bekräftigt Kaufempfehlung für Iron Mountain
- Iron Mountain stock reaffirmed Buy at Stifel on strong data center outlook
- Iron Mountain Incorporated (IRM) Presents at Global Communications Infrastructure Conference Transcript
- Iron Mountain stellt Wachstumsstrategie vor: Fokus auf Rechenzentren und digitale Expansion
- Iron Mountain at Global Communications Infrastructure Conference: Strategic Growth Insights
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- Iron Mountain Incorporated (IRM) Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology
- Iron Mountain at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth Insights
- Iron Mountain Stock Up 10.6% in Six Months: Will the Trend Last?
- Slacking Into A Rate Cut
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- Is it Wise to Retain Iron Mountain Stock in Your Portfolio Now?
- Peak Humans: The Megatrend No One Is Talking About (Yet)
- Iron Mountain Q2: Record High Revenues, Continued Growth Momentum (IRM)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- Truist Securities reiterates Buy rating on Iron Mountain stock at $110
- REITs Could Have Some Of Their Best Years Ahead: Two Value Plays I Like With Strong Upside
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- Jones Lang Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Zillow Group's Q2 EPS Lags Estimates, Revenues Rise Y/Y
Tagesspanne
98.47 100.63
Jahresspanne
72.33 130.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.48
- Eröffnung
- 99.88
- Bid
- 98.91
- Ask
- 99.21
- Tief
- 98.47
- Hoch
- 100.63
- Volumen
- 1.728 K
- Tagesänderung
- -0.57%
- Monatsänderung
- 8.67%
- 6-Monatsänderung
- 12.45%
- Jahresänderung
- -16.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K