IRM: Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT
99.90 USD 0.99 (1.00%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IRM a changé de 1.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 98.56 et à un maximum de 100.66.
Suivez la dynamique Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
98.56 100.66
Range Annuel
72.33 130.24
- Clôture Précédente
- 98.91
- Ouverture
- 98.63
- Bid
- 99.90
- Ask
- 100.20
- Plus Bas
- 98.56
- Plus Haut
- 100.66
- Volume
- 2.392 K
- Changement quotidien
- 1.00%
- Changement Mensuel
- 9.76%
- Changement à 6 Mois
- 13.57%
- Changement Annuel
- -16.05%
20 septembre, samedi