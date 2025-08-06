Валюты / IRM
IRM: Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT
100.40 USD 0.55 (0.55%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRM за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.28, а максимальная — 101.01.
Следите за динамикой Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
98.28 101.01
Годовой диапазон
72.33 130.24
- Предыдущее закрытие
- 99.85
- Open
- 99.90
- Bid
- 100.40
- Ask
- 100.70
- Low
- 98.28
- High
- 101.01
- Объем
- 4.140 K
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- 10.31%
- 6-месячное изменение
- 14.14%
- Годовое изменение
- -15.63%
