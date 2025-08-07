통화 / IRM
IRM: Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT
99.90 USD 0.99 (1.00%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IRM 환율이 오늘 1.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 98.56이고 고가는 100.66이었습니다.
Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
98.56 100.66
년간 변동
72.33 130.24
- 이전 종가
- 98.91
- 시가
- 98.63
- Bid
- 99.90
- Ask
- 100.20
- 저가
- 98.56
- 고가
- 100.66
- 볼륨
- 2.392 K
- 일일 변동
- 1.00%
- 월 변동
- 9.76%
- 6개월 변동
- 13.57%
- 년간 변동율
- -16.05%
