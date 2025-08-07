Dövizler / IRM
IRM: Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT
99.90 USD 0.99 (1.00%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IRM fiyatı bugün 1.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 98.56 ve Yüksek fiyatı olarak 100.66 aralığında işlem gördü.
Iron Mountain Incorporated (Delaware) REIT hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
98.56 100.66
Yıllık aralık
72.33 130.24
- Önceki kapanış
- 98.91
- Açılış
- 98.63
- Satış
- 99.90
- Alış
- 100.20
- Düşük
- 98.56
- Yüksek
- 100.66
- Hacim
- 2.392 K
- Günlük değişim
- 1.00%
- Aylık değişim
- 9.76%
- 6 aylık değişim
- 13.57%
- Yıllık değişim
- -16.05%
21 Eylül, Pazar