IPSC: Century Therapeutics Inc
0.49 USD 0.02 (3.92%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IPSC hat sich für heute um -3.92% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.49 bis zu einem Hoch von 0.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Century Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.49 0.51
Jahresspanne
0.34 1.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.51
- Eröffnung
- 0.50
- Bid
- 0.49
- Ask
- 0.79
- Tief
- 0.49
- Hoch
- 0.51
- Volumen
- 137
- Tagesänderung
- -3.92%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -72.00%
