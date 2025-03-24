Moedas / IPSC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IPSC: Century Therapeutics Inc
0.51 USD 0.02 (4.08%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IPSC para hoje mudou para 4.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.49 e o mais alto foi 0.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Century Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPSC Notícias
- All You Need to Know About Century Therapeutics (IPSC) Rating Upgrade to Strong Buy
- Despite Fast-paced Momentum, Century Therapeutics (IPSC) Is Still a Bargain Stock
- Century Therapeutics Holds Annual Stockholder Meeting
- Century Therapeutics Announces Two Upcoming Presentations at the EULAR 2025 Congress
- Century Therapeutics earnings beat by $0.96, revenue topped estimates
- Century Therapeutics Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
- Carnival To Rally Around 48%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), Carnival (NYSE:CCL)
Faixa diária
0.49 0.51
Faixa anual
0.34 1.84
- Fechamento anterior
- 0.49
- Open
- 0.50
- Bid
- 0.51
- Ask
- 0.81
- Low
- 0.49
- High
- 0.51
- Volume
- 153
- Mudança diária
- 4.08%
- Mudança mensal
- 4.08%
- Mudança de 6 meses
- 4.08%
- Mudança anual
- -70.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh