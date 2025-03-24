QuotazioniSezioni
IPSC
Century Therapeutics Inc

0.48 USD 0.03 (5.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IPSC ha avuto una variazione del -5.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.48 e ad un massimo di 0.51.

Segui le dinamiche di Century Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.48 0.51
Intervallo Annuale
0.34 1.84
Chiusura Precedente
0.51
Apertura
0.50
Bid
0.48
Ask
0.78
Minimo
0.48
Massimo
0.51
Volume
373
Variazione giornaliera
-5.88%
Variazione Mensile
-2.04%
Variazione Semestrale
-2.04%
Variazione Annuale
-72.57%
21 settembre, domenica