INDB: Independent Bank Corp
72.84 USD 2.39 (3.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INDB hat sich für heute um 3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.53 bis zu einem Hoch von 73.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Independent Bank Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
70.53 73.02
Jahresspanne
52.38 77.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.45
- Eröffnung
- 71.38
- Bid
- 72.84
- Ask
- 73.14
- Tief
- 70.53
- Hoch
- 73.02
- Volumen
- 640
- Tagesänderung
- 3.39%
- Monatsänderung
- 2.92%
- 6-Monatsänderung
- 17.20%
- Jahresänderung
- 24.22%
