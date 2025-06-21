KurseKategorien
INDB
INDB: Independent Bank Corp

72.84 USD 2.39 (3.39%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von INDB hat sich für heute um 3.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.53 bis zu einem Hoch von 73.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Independent Bank Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
70.53 73.02
Jahresspanne
52.38 77.23
Vorheriger Schlusskurs
70.45
Eröffnung
71.38
Bid
72.84
Ask
73.14
Tief
70.53
Hoch
73.02
Volumen
640
Tagesänderung
3.39%
Monatsänderung
2.92%
6-Monatsänderung
17.20%
Jahresänderung
24.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K