INDB: Independent Bank Corp
69.88 USD 0.99 (1.40%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INDB за сегодня изменился на -1.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.08, а максимальная — 70.81.
Следите за динамикой Independent Bank Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
69.08 70.81
Годовой диапазон
52.38 77.23
- Предыдущее закрытие
- 70.87
- Open
- 70.81
- Bid
- 69.88
- Ask
- 70.18
- Low
- 69.08
- High
- 70.81
- Объем
- 627
- Дневное изменение
- -1.40%
- Месячное изменение
- -1.26%
- 6-месячное изменение
- 12.44%
- Годовое изменение
- 19.17%
