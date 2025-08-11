Währungen / GPRE
GPRE: Green Plains Inc
10.07 USD 0.21 (2.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GPRE hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.85 bis zu einem Hoch von 10.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Green Plains Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
9.85 10.21
Jahresspanne
3.14 14.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.28
- Eröffnung
- 10.21
- Bid
- 10.07
- Ask
- 10.37
- Tief
- 9.85
- Hoch
- 10.21
- Volumen
- 1.253 K
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- -8.95%
- 6-Monatsänderung
- 108.92%
- Jahresänderung
- -24.46%
