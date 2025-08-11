Dövizler / GPRE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
GPRE: Green Plains Inc
9.65 USD 0.63 (6.13%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GPRE fiyatı bugün -6.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.57 ve Yüksek fiyatı olarak 10.27 aralığında işlem gördü.
Green Plains Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPRE haberleri
- Green Plains (GPRE) Soars 7.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Green Plains hissesi, 45Z kredilerinden 40-50 milyon dolar FAVÖK artışı sağlayacak
- Green Plains stock to benefit from $40-50M EBITDA boost from 45Z credits
- Green Plains hisseleri vergi kredisi anlaşmasının ardından yükseldi
- Green Plains stock rises after tax credit agreement with Freepoint
- Green Plains, Freepoint ile temiz yakıt vergi kredilerini satmak için anlaşma imzaladı
- Green Plains signs deal with Freepoint to sell clean fuel tax credits
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Street Calls of the Week
- Green Plains Stock: Transforming Ethanol Production From Zero To Hero (NASDAQ:GPRE)
- Green Plains Agrees to Sell Tennessee Ethanol Plant to POET
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Green Plains Renewable Energy stock rating upgraded by Oppenheimer after debt reduction
- Green Plains stock jumps after $190 million ethanol plant sale
- Green Plains appoints operations veteran Chris Osowski as new CEO
- Wall Street Week Ahead
- Green Plains stock rating downgraded by BofA Securities to Underperform
- Gevo: Tax Credit Catch Up Ignites Another Momentum Rally - Sell (NASDAQ:GEVO)
- Green Plains Sees EBITDA Surge in Q2
- Green Plains Inc. (GPRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Green Plains Energy Q2 2025 misses forecasts, stock surges
- Green Plains GPRE Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Green Plains Q2 2025 slides: Net loss continues but Adjusted EBITDA turns positive
Günlük aralık
9.57 10.27
Yıllık aralık
3.14 14.04
- Önceki kapanış
- 10.28
- Açılış
- 10.21
- Satış
- 9.65
- Alış
- 9.95
- Düşük
- 9.57
- Yüksek
- 10.27
- Hacim
- 5.769 K
- Günlük değişim
- -6.13%
- Aylık değişim
- -12.75%
- 6 aylık değişim
- 100.21%
- Yıllık değişim
- -27.61%
21 Eylül, Pazar