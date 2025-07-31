货币 / GPRE
GPRE: Green Plains Inc
9.89 USD 0.43 (4.17%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GPRE汇率已更改-4.17%。当日，交易品种以低点9.86和高点10.62进行交易。
关注Green Plains Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.86 10.62
年范围
3.14 14.04
- 前一天收盘价
- 10.32
- 开盘价
- 10.41
- 卖价
- 9.89
- 买价
- 10.19
- 最低价
- 9.86
- 最高价
- 10.62
- 交易量
- 1.862 K
- 日变化
- -4.17%
- 月变化
- -10.58%
- 6个月变化
- 105.19%
- 年变化
- -25.81%
