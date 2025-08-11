Valute / GPRE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GPRE: Green Plains Inc
9.65 USD 0.63 (6.13%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GPRE ha avuto una variazione del -6.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.57 e ad un massimo di 10.27.
Segui le dinamiche di Green Plains Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GPRE News
- Green Plains (GPRE) Soars 7.0%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Le azioni di Green Plains beneficeranno di un aumento dell’EBITDA di 40-50 milioni di dollari dai crediti 45Z
- Green Plains stock to benefit from $40-50M EBITDA boost from 45Z credits
- Le azioni di Green Plains salgono dopo l’accordo sui crediti fiscali con Freepoint
- Green Plains stock rises after tax credit agreement with Freepoint
- Green Plains firma accordo con Freepoint per vendere crediti fiscali sui carburanti puliti
- Green Plains signs deal with Freepoint to sell clean fuel tax credits
- California Resources: Acquiring Berry Just In Time For California To Wake Up (CRC)
- Street Calls of the Week
- Green Plains Stock: Transforming Ethanol Production From Zero To Hero (NASDAQ:GPRE)
- Green Plains Agrees to Sell Tennessee Ethanol Plant to POET
- Pure Storage, Snowflake lead Thursday’s market cap stock movers
- Green Plains Renewable Energy stock rating upgraded by Oppenheimer after debt reduction
- Green Plains stock jumps after $190 million ethanol plant sale
- Green Plains appoints operations veteran Chris Osowski as new CEO
- Wall Street Week Ahead
- Green Plains stock rating downgraded by BofA Securities to Underperform
- Gevo: Tax Credit Catch Up Ignites Another Momentum Rally - Sell (NASDAQ:GEVO)
- Green Plains Sees EBITDA Surge in Q2
- Green Plains Inc. (GPRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Green Plains Energy Q2 2025 misses forecasts, stock surges
- Green Plains GPRE Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Green Plains Q2 2025 slides: Net loss continues but Adjusted EBITDA turns positive
Intervallo Giornaliero
9.57 10.27
Intervallo Annuale
3.14 14.04
- Chiusura Precedente
- 10.28
- Apertura
- 10.21
- Bid
- 9.65
- Ask
- 9.95
- Minimo
- 9.57
- Massimo
- 10.27
- Volume
- 5.769 K
- Variazione giornaliera
- -6.13%
- Variazione Mensile
- -12.75%
- Variazione Semestrale
- 100.21%
- Variazione Annuale
- -27.61%
20 settembre, sabato