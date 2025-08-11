QuotazioniSezioni
Valute / GPRE
Tornare a Azioni

GPRE: Green Plains Inc

9.65 USD 0.63 (6.13%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GPRE ha avuto una variazione del -6.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.57 e ad un massimo di 10.27.

Segui le dinamiche di Green Plains Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GPRE News

Intervallo Giornaliero
9.57 10.27
Intervallo Annuale
3.14 14.04
Chiusura Precedente
10.28
Apertura
10.21
Bid
9.65
Ask
9.95
Minimo
9.57
Massimo
10.27
Volume
5.769 K
Variazione giornaliera
-6.13%
Variazione Mensile
-12.75%
Variazione Semestrale
100.21%
Variazione Annuale
-27.61%
20 settembre, sabato