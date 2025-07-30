КотировкиРазделы
GPRE: Green Plains Inc

10.32 USD 0.44 (4.45%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GPRE за сегодня изменился на 4.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.92, а максимальная — 10.44.

Следите за динамикой Green Plains Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
9.92 10.44
Годовой диапазон
3.14 14.04
Предыдущее закрытие
9.88
Open
9.99
Bid
10.32
Ask
10.62
Low
9.92
High
10.44
Объем
6.438 K
Дневное изменение
4.45%
Месячное изменение
-6.69%
6-месячное изменение
114.11%
Годовое изменение
-22.58%
