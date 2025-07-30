Валюты / GPRE
GPRE: Green Plains Inc
10.32 USD 0.44 (4.45%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GPRE за сегодня изменился на 4.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.92, а максимальная — 10.44.
Следите за динамикой Green Plains Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GPRE
Дневной диапазон
9.92 10.44
Годовой диапазон
3.14 14.04
- Предыдущее закрытие
- 9.88
- Open
- 9.99
- Bid
- 10.32
- Ask
- 10.62
- Low
- 9.92
- High
- 10.44
- Объем
- 6.438 K
- Дневное изменение
- 4.45%
- Месячное изменение
- -6.69%
- 6-месячное изменение
- 114.11%
- Годовое изменение
- -22.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.