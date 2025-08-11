시세섹션
통화 / GPRE
주식로 돌아가기

GPRE: Green Plains Inc

9.65 USD 0.63 (6.13%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GPRE 환율이 오늘 -6.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.57이고 고가는 10.27이었습니다.

Green Plains Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GPRE News

일일 변동 비율
9.57 10.27
년간 변동
3.14 14.04
이전 종가
10.28
시가
10.21
Bid
9.65
Ask
9.95
저가
9.57
고가
10.27
볼륨
5.769 K
일일 변동
-6.13%
월 변동
-12.75%
6개월 변동
100.21%
년간 변동율
-27.61%
20 9월, 토요일