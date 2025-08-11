クォートセクション
GPRE: Green Plains Inc

10.28 USD 0.67 (6.97%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GPREの今日の為替レートは、6.97%変化しました。日中、通貨は1あたり9.98の安値と11.13の高値で取引されました。

Green Plains Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.98 11.13
1年のレンジ
3.14 14.04
以前の終値
9.61
始値
10.03
買値
10.28
買値
10.58
安値
9.98
高値
11.13
出来高
10.192 K
1日の変化
6.97%
1ヶ月の変化
-7.05%
6ヶ月の変化
113.28%
1年の変化
-22.88%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K