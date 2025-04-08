- Übersicht
EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund
Der Wechselkurs von EMLP hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 38.03 bis zu einem Hoch von 38.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust North American Energy Infrastructure Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMLP News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EMLP heute?
Die Aktie von First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) notiert heute bei 38.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.05% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 38.22 und das Handelsvolumen erreichte 242. Das Live-Chart von EMLP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EMLP Dividenden?
First Trust North American Energy Infrastructure Fund wird derzeit mit 38.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.06% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EMLP zu verfolgen.
Wie kaufe ich EMLP-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) zum aktuellen Kurs von 38.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 38.20 oder 38.50 platziert, während 242 und 0.13% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EMLP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EMLP-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust North American Energy Infrastructure Fund müssen die jährliche Spanne 32.62 - 38.52 und der aktuelle Kurs 38.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.03% und 2.00%, bevor sie Orders zu 38.20 oder 38.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EMLP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VAN DEVENTER & HOCH?
Der höchste Kurs von VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) im vergangenen Jahr lag bei 38.52. Innerhalb von 32.62 - 38.52 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 38.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust North American Energy Infrastructure Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VAN DEVENTER & HOCH?
Der niedrigste Kurs von VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) im Laufe des Jahres betrug 32.62. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 38.20 und der Spanne 32.62 - 38.52 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EMLP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EMLP statt?
First Trust North American Energy Infrastructure Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 38.22 und 14.06% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.22
- Eröffnung
- 38.15
- Bid
- 38.20
- Ask
- 38.50
- Tief
- 38.03
- Hoch
- 38.29
- Volumen
- 242
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 1.03%
- 6-Monatsänderung
- 2.00%
- Jahresänderung
- 14.06%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8