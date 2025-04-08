- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund
A taxa do EMLP para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.03 e o mais alto foi 38.29.
Veja a dinâmica do par de moedas First Trust North American Energy Infrastructure Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMLP Notícias
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- EMLP Vs. AMLP: Active Vs. Passive Midstream Investing (NYSEARCA:EMLP)
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- It's July 1 And U.S. Liquids Pipelines Are Raising Rates
- Why Lower Inflation Won't Rain On MLP/Midstream’s Parade
- Midstream And MLP Valuations Compelling Vs. History
- EMLP: More Diverse Than Peers, But This Could Be A Handicap
- MLP Liquidity Vs. Other Infrastructure Alternatives
- What 2022 Taught Us About MLPs As An Inflation Hedge
- Midstream And MLP Insights: Natural Gas, The Fuel Behind Midstream Resilience In 2025
- How To Get MLP Exposure Without A K-1 Or UBTI
- MLP Risk And Return Vs. Other Energy Assets
- Addressing Key Advisor Questions On Midstream/MLPs
- Midstream Growth Outlook: Increasing Natural Gas Demand
- Midstream Fundamentals Vs. Tariffs And Market Turmoil
- Midstream/MLPs 2024 Leverage Ratios On Target
- Midstream/MLP Dividends Steady As Markets Swing
- Global Trade And Tariffs 2.0: Tightly Woven Supply Chain Tapestry
- Tariff Tantrum: Addressing Questions On Oil And Midstream
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de EMLP hoje?
Hoje First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) está avaliado em 38.20. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 38.22, e o volume de negociação atingiu 242. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMLP em tempo real.
As ações de First Trust North American Energy Infrastructure Fund pagam dividendos?
Atualmente First Trust North American Energy Infrastructure Fund está avaliado em 38.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.06% e USD. Monitore os movimentos de EMLP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de EMLP?
Você pode comprar ações de First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) pelo preço atual 38.20. Ordens geralmente são executadas perto de 38.20 ou 38.50, enquanto 242 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMLP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de EMLP?
Investir em First Trust North American Energy Infrastructure Fund envolve considerar a faixa anual 32.62 - 38.52 e o preço atual 38.20. Muitos comparam 1.03% e 2.00% antes de enviar ordens em 38.20 ou 38.50. Estude as mudanças diárias de preço de EMLP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VAN DEVENTER & HOCH?
O maior preço de VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) no último ano foi 38.52. As ações oscilaram bastante dentro de 32.62 - 38.52, e a comparação com 38.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust North American Energy Infrastructure Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VAN DEVENTER & HOCH?
O menor preço de VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) no ano foi 32.62. A comparação com o preço atual 38.20 e 32.62 - 38.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMLP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMLP?
No passado First Trust North American Energy Infrastructure Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.22 e 14.06% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 38.22
- Open
- 38.15
- Bid
- 38.20
- Ask
- 38.50
- Low
- 38.03
- High
- 38.29
- Volume
- 242
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- 1.03%
- Mudança de 6 meses
- 2.00%
- Mudança anual
- 14.06%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8