EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund

38.20 USD 0.02 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EMLP para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 38.03 e o mais alto foi 38.29.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust North American Energy Infrastructure Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

EMLP Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de EMLP hoje?

Hoje First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) está avaliado em 38.20. O instrumento é negociado dentro de -0.05%, o fechamento de ontem foi 38.22, e o volume de negociação atingiu 242. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de EMLP em tempo real.

As ações de First Trust North American Energy Infrastructure Fund pagam dividendos?

Atualmente First Trust North American Energy Infrastructure Fund está avaliado em 38.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.06% e USD. Monitore os movimentos de EMLP no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de EMLP?

Você pode comprar ações de First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) pelo preço atual 38.20. Ordens geralmente são executadas perto de 38.20 ou 38.50, enquanto 242 e 0.13% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de EMLP no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de EMLP?

Investir em First Trust North American Energy Infrastructure Fund envolve considerar a faixa anual 32.62 - 38.52 e o preço atual 38.20. Muitos comparam 1.03% e 2.00% antes de enviar ordens em 38.20 ou 38.50. Estude as mudanças diárias de preço de EMLP no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VAN DEVENTER & HOCH?

O maior preço de VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) no último ano foi 38.52. As ações oscilaram bastante dentro de 32.62 - 38.52, e a comparação com 38.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust North American Energy Infrastructure Fund no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VAN DEVENTER & HOCH?

O menor preço de VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) no ano foi 32.62. A comparação com o preço atual 38.20 e 32.62 - 38.52 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de EMLP em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de EMLP?

No passado First Trust North American Energy Infrastructure Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 38.22 e 14.06% após os eventos corporativos.

Faixa diária
38.03 38.29
Faixa anual
32.62 38.52
Fechamento anterior
38.22
Open
38.15
Bid
38.20
Ask
38.50
Low
38.03
High
38.29
Volume
242
Mudança diária
-0.05%
Mudança mensal
1.03%
Mudança de 6 meses
2.00%
Mudança anual
14.06%
