通貨 / EMLP
EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund

38.13 USD 0.09 (0.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EMLPの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり38.03の安値と38.14の高値で取引されました。

First Trust North American Energy Infrastructure Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

EMLP News

よくあるご質問

EMLP株の現在の価格は？

First Trust North American Energy Infrastructure Fundの株価は本日38.13です。-0.24%内で取引され、前日の終値は38.22、取引量は88に達しました。EMLPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust North American Energy Infrastructure Fundの株は配当を出しますか？

First Trust North American Energy Infrastructure Fundの現在の価格は38.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.85%やUSDにも注目します。EMLPの動きはライブチャートで確認できます。

EMLP株を買う方法は？

First Trust North American Energy Infrastructure Fundの株は現在38.13で購入可能です。注文は通常38.13または38.43付近で行われ、88や0.18%が市場の動きを示します。EMLPの最新情報はライブチャートで確認できます。

EMLP株に投資する方法は？

First Trust North American Energy Infrastructure Fundへの投資では、年間の値幅32.62 - 38.52と現在の38.13を考慮します。注文は多くの場合38.13や38.43で行われる前に、0.85%や1.82%と比較されます。EMLPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VAN DEVENTER & HOCHの株の最高値は？

VAN DEVENTER & HOCHの過去1年の最高値は38.52でした。32.62 - 38.52内で株価は大きく変動し、38.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust North American Energy Infrastructure Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VAN DEVENTER & HOCHの株の最低値は？

VAN DEVENTER & HOCH(EMLP)の年間最安値は32.62でした。現在の38.13や32.62 - 38.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMLPの動きはライブチャートで確認できます。

EMLPの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust North American Energy Infrastructure Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.22、13.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
38.03 38.14
1年のレンジ
32.62 38.52
以前の終値
38.22
始値
38.06
買値
38.13
買値
38.43
安値
38.03
高値
38.14
出来高
88
1日の変化
-0.24%
1ヶ月の変化
0.85%
6ヶ月の変化
1.82%
1年の変化
13.85%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8