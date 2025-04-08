- 概要
EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLPの今日の為替レートは、-0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり38.03の安値と38.14の高値で取引されました。
First Trust North American Energy Infrastructure Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EMLP News
よくあるご質問
EMLP株の現在の価格は？
First Trust North American Energy Infrastructure Fundの株価は本日38.13です。-0.24%内で取引され、前日の終値は38.22、取引量は88に達しました。EMLPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
First Trust North American Energy Infrastructure Fundの株は配当を出しますか？
First Trust North American Energy Infrastructure Fundの現在の価格は38.13です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.85%やUSDにも注目します。EMLPの動きはライブチャートで確認できます。
EMLP株を買う方法は？
First Trust North American Energy Infrastructure Fundの株は現在38.13で購入可能です。注文は通常38.13または38.43付近で行われ、88や0.18%が市場の動きを示します。EMLPの最新情報はライブチャートで確認できます。
EMLP株に投資する方法は？
First Trust North American Energy Infrastructure Fundへの投資では、年間の値幅32.62 - 38.52と現在の38.13を考慮します。注文は多くの場合38.13や38.43で行われる前に、0.85%や1.82%と比較されます。EMLPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VAN DEVENTER & HOCHの株の最高値は？
VAN DEVENTER & HOCHの過去1年の最高値は38.52でした。32.62 - 38.52内で株価は大きく変動し、38.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust North American Energy Infrastructure Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VAN DEVENTER & HOCHの株の最低値は？
VAN DEVENTER & HOCH(EMLP)の年間最安値は32.62でした。現在の38.13や32.62 - 38.52と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。EMLPの動きはライブチャートで確認できます。
EMLPの株式分割はいつ行われましたか？
First Trust North American Energy Infrastructure Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、38.22、13.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 38.22
- 始値
- 38.06
- 買値
- 38.13
- 買値
- 38.43
- 安値
- 38.03
- 高値
- 38.14
- 出来高
- 88
- 1日の変化
- -0.24%
- 1ヶ月の変化
- 0.85%
- 6ヶ月の変化
- 1.82%
- 1年の変化
- 13.85%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8