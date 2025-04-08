EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund
今日EMLP汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点38.03和高点38.14进行交易。
关注First Trust North American Energy Infrastructure Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMLP新闻
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- EMLP Vs. AMLP: Active Vs. Passive Midstream Investing (NYSEARCA:EMLP)
- How To Cultivate The Right Mindset For Master Limited Partnership (MLP) Investing
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- Assessing Oil And Gas Volatility And Yield: Midstream Versus Upstream
- Energy Infrastructure's Fit And Function In Portfolios
- Understanding Master Limited Partnership Payout Ratios
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- It's July 1 And U.S. Liquids Pipelines Are Raising Rates
- Why Lower Inflation Won't Rain On MLP/Midstream’s Parade
- Midstream And MLP Valuations Compelling Vs. History
- EMLP: More Diverse Than Peers, But This Could Be A Handicap
- MLP Liquidity Vs. Other Infrastructure Alternatives
- What 2022 Taught Us About MLPs As An Inflation Hedge
- Midstream And MLP Insights: Natural Gas, The Fuel Behind Midstream Resilience In 2025
- How To Get MLP Exposure Without A K-1 Or UBTI
- MLP Risk And Return Vs. Other Energy Assets
- Addressing Key Advisor Questions On Midstream/MLPs
- Midstream Growth Outlook: Increasing Natural Gas Demand
- Midstream Fundamentals Vs. Tariffs And Market Turmoil
- Midstream/MLPs 2024 Leverage Ratios On Target
- Midstream/MLP Dividends Steady As Markets Swing
- Global Trade And Tariffs 2.0: Tightly Woven Supply Chain Tapestry
- Tariff Tantrum: Addressing Questions On Oil And Midstream
常见问题解答
EMLP股票今天的价格是多少？
First Trust North American Energy Infrastructure Fund股票今天的定价为38.13。它在-0.24%范围内交易，昨天的收盘价为38.22，交易量达到88。EMLP的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust North American Energy Infrastructure Fund股票是否支付股息？
First Trust North American Energy Infrastructure Fund目前的价值为38.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.85%和USD。实时查看图表以跟踪EMLP走势。
如何购买EMLP股票？
您可以以38.13的当前价格购买First Trust North American Energy Infrastructure Fund股票。订单通常设置在38.13或38.43附近，而88和0.18%显示市场活动。立即关注EMLP的实时图表更新。
如何投资EMLP股票？
投资First Trust North American Energy Infrastructure Fund需要考虑年度范围32.62 - 38.52和当前价格38.13。许多人在以38.13或38.43下订单之前，会比较0.85%和。实时查看EMLP价格图表，了解每日变化。
VAN DEVENTER & HOCH股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VAN DEVENTER & HOCH的最高价格是38.52。在32.62 - 38.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust North American Energy Infrastructure Fund的绩效。
VAN DEVENTER & HOCH股票的最低价格是多少？
VAN DEVENTER & HOCH（EMLP）的最低价格为32.62。将其与当前的38.13和32.62 - 38.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMLP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EMLP股票是什么时候拆分的？
First Trust North American Energy Infrastructure Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.22和13.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.22
- 开盘价
- 38.06
- 卖价
- 38.13
- 买价
- 38.43
- 最低价
- 38.03
- 最高价
- 38.14
- 交易量
- 88
- 日变化
- -0.24%
- 月变化
- 0.85%
- 6个月变化
- 1.82%
- 年变化
- 13.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8