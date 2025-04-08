报价部分
EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund

38.13 USD 0.09 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日EMLP汇率已更改-0.24%。当日，交易品种以低点38.03和高点38.14进行交易。

关注First Trust North American Energy Infrastructure Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

EMLP新闻

常见问题解答

EMLP股票今天的价格是多少？

First Trust North American Energy Infrastructure Fund股票今天的定价为38.13。它在-0.24%范围内交易，昨天的收盘价为38.22，交易量达到88。EMLP的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust North American Energy Infrastructure Fund股票是否支付股息？

First Trust North American Energy Infrastructure Fund目前的价值为38.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.85%和USD。实时查看图表以跟踪EMLP走势。

如何购买EMLP股票？

您可以以38.13的当前价格购买First Trust North American Energy Infrastructure Fund股票。订单通常设置在38.13或38.43附近，而88和0.18%显示市场活动。立即关注EMLP的实时图表更新。

如何投资EMLP股票？

投资First Trust North American Energy Infrastructure Fund需要考虑年度范围32.62 - 38.52和当前价格38.13。许多人在以38.13或38.43下订单之前，会比较0.85%和。实时查看EMLP价格图表，了解每日变化。

VAN DEVENTER & HOCH股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VAN DEVENTER & HOCH的最高价格是38.52。在32.62 - 38.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust North American Energy Infrastructure Fund的绩效。

VAN DEVENTER & HOCH股票的最低价格是多少？

VAN DEVENTER & HOCH（EMLP）的最低价格为32.62。将其与当前的38.13和32.62 - 38.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EMLP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EMLP股票是什么时候拆分的？

First Trust North American Energy Infrastructure Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.22和13.85%中可见。

日范围
38.03 38.14
年范围
32.62 38.52
前一天收盘价
38.22
开盘价
38.06
卖价
38.13
买价
38.43
最低价
38.03
最高价
38.14
交易量
88
日变化
-0.24%
月变化
0.85%
6个月变化
1.82%
年变化
13.85%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8