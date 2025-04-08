CotationsSections
Devises / EMLP
EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund

38.22 USD 0.08 (0.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EMLP a changé de -0.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 37.99 et à un maximum de 38.23.

Suivez la dynamique First Trust North American Energy Infrastructure Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action EMLP aujourd'hui ?

L'action First Trust North American Energy Infrastructure Fund est cotée à 38.22 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.21%, a clôturé hier à 38.30 et son volume d'échange a atteint 420. Le graphique en temps réel du cours de EMLP présente ces mises à jour.

L'action First Trust North American Energy Infrastructure Fund verse-t-elle des dividendes ?

First Trust North American Energy Infrastructure Fund est actuellement valorisé à 38.22. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EMLP.

Comment acheter des actions EMLP ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust North American Energy Infrastructure Fund au cours actuel de 38.22. Les ordres sont généralement placés à proximité de 38.22 ou de 38.52, le 420 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EMLP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action EMLP ?

Investir dans First Trust North American Energy Infrastructure Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.62 - 38.52 et le prix actuel 38.22. Beaucoup comparent 1.08% et 2.06% avant de passer des ordres à 38.22 ou 38.52. Consultez le graphique du cours de EMLP en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VAN DEVENTER & HOCH ?

Le cours le plus élevé de VAN DEVENTER & HOCH l'année dernière était 38.52. Au cours de 32.62 - 38.52, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 38.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust North American Energy Infrastructure Fund sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VAN DEVENTER & HOCH ?

Le cours le plus bas de VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) sur l'année a été 32.62. Sa comparaison avec 38.22 et 32.62 - 38.52 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EMLP sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action EMLP a-t-elle été divisée ?

First Trust North American Energy Infrastructure Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 38.30 et 14.12% après les opérations sur titres.

Range quotidien
37.99 38.23
Range Annuel
32.62 38.52
Clôture Précédente
38.30
Ouverture
38.23
Bid
38.22
Ask
38.52
Plus Bas
37.99
Plus Haut
38.23
Volume
420
Changement quotidien
-0.21%
Changement Mensuel
1.08%
Changement à 6 Mois
2.06%
Changement Annuel
14.12%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8