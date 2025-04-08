- Обзор рынка
EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund
Курс EMLP за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.99, а максимальная — 38.23.
Следите за динамикой First Trust North American Energy Infrastructure Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EMLP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций EMLP сегодня?
First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) сегодня оценивается на уровне 38.22. Инструмент торгуется в пределах -0.21%, вчерашнее закрытие составило 38.30, а торговый объем достиг 420. Всю динамику можно отследить на ценовом графике EMLP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust North American Energy Infrastructure Fund?
First Trust North American Energy Infrastructure Fund в настоящее время оценивается в 38.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.12% и USD. Отслеживайте движения EMLP на графике в реальном времени.
Как купить акции EMLP?
Вы можете купить акции First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) по текущей цене 38.22. Ордера обычно размещаются около 38.22 или 38.52, тогда как 420 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения EMLP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции EMLP?
Инвестирование в First Trust North American Energy Infrastructure Fund предполагает учет годового диапазона 32.62 - 38.52 и текущей цены 38.22. Многие сравнивают 1.08% и 2.06% перед размещением ордеров на 38.22 или 38.52. Изучайте ежедневные изменения цены EMLP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VAN DEVENTER & HOCH?
Самая высокая цена VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) за последний год составила 38.52. Акции заметно колебались в пределах 32.62 - 38.52, сравнение с 38.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust North American Energy Infrastructure Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VAN DEVENTER & HOCH?
Самая низкая цена VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) за год составила 32.62. Сравнение с текущими 38.22 и 32.62 - 38.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения EMLP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций EMLP?
В прошлом First Trust North American Energy Infrastructure Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.30 и 14.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.30
- Open
- 38.23
- Bid
- 38.22
- Ask
- 38.52
- Low
- 37.99
- High
- 38.23
- Объем
- 420
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 1.08%
- 6-месячное изменение
- 2.06%
- Годовое изменение
- 14.12%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8