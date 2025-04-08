QuotazioniSezioni
Valute / EMLP
Tornare a Azioni

EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund

38.22 USD 0.08 (0.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMLP ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.99 e ad un massimo di 38.23.

Segui le dinamiche di First Trust North American Energy Infrastructure Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EMLP News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni EMLP oggi?

Oggi le azioni First Trust North American Energy Infrastructure Fund sono prezzate a 38.22. Viene scambiato all'interno di -0.21%, la chiusura di ieri è stata 38.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 420. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMLP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust North American Energy Infrastructure Fund pagano dividendi?

First Trust North American Energy Infrastructure Fund è attualmente valutato a 38.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMLP.

Come acquistare azioni EMLP?

Puoi acquistare azioni First Trust North American Energy Infrastructure Fund al prezzo attuale di 38.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.22 o 38.52, mentre 420 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMLP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni EMLP?

Investire in First Trust North American Energy Infrastructure Fund implica considerare l'intervallo annuale 32.62 - 38.52 e il prezzo attuale 38.22. Molti confrontano 1.08% e 2.06% prima di effettuare ordini su 38.22 o 38.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMLP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VAN DEVENTER & HOCH?

Il prezzo massimo di VAN DEVENTER & HOCH nell'ultimo anno è stato 38.52. All'interno di 32.62 - 38.52, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust North American Energy Infrastructure Fund utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VAN DEVENTER & HOCH?

Il prezzo più basso di VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) nel corso dell'anno è stato 32.62. Confrontandolo con gli attuali 38.22 e 32.62 - 38.52 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMLP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMLP?

First Trust North American Energy Infrastructure Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.30 e 14.12%.

Intervallo Giornaliero
37.99 38.23
Intervallo Annuale
32.62 38.52
Chiusura Precedente
38.30
Apertura
38.23
Bid
38.22
Ask
38.52
Minimo
37.99
Massimo
38.23
Volume
420
Variazione giornaliera
-0.21%
Variazione Mensile
1.08%
Variazione Semestrale
2.06%
Variazione Annuale
14.12%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8