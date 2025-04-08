- Panoramica
EMLP: First Trust North American Energy Infrastructure Fund
Il tasso di cambio EMLP ha avuto una variazione del -0.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.99 e ad un massimo di 38.23.
Segui le dinamiche di First Trust North American Energy Infrastructure Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EMLP News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EMLP oggi?
Oggi le azioni First Trust North American Energy Infrastructure Fund sono prezzate a 38.22. Viene scambiato all'interno di -0.21%, la chiusura di ieri è stata 38.30 e il volume degli scambi ha raggiunto 420. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EMLP mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust North American Energy Infrastructure Fund pagano dividendi?
First Trust North American Energy Infrastructure Fund è attualmente valutato a 38.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EMLP.
Come acquistare azioni EMLP?
Puoi acquistare azioni First Trust North American Energy Infrastructure Fund al prezzo attuale di 38.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 38.22 o 38.52, mentre 420 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EMLP sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EMLP?
Investire in First Trust North American Energy Infrastructure Fund implica considerare l'intervallo annuale 32.62 - 38.52 e il prezzo attuale 38.22. Molti confrontano 1.08% e 2.06% prima di effettuare ordini su 38.22 o 38.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EMLP con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VAN DEVENTER & HOCH?
Il prezzo massimo di VAN DEVENTER & HOCH nell'ultimo anno è stato 38.52. All'interno di 32.62 - 38.52, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 38.30 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust North American Energy Infrastructure Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VAN DEVENTER & HOCH?
Il prezzo più basso di VAN DEVENTER & HOCH (EMLP) nel corso dell'anno è stato 32.62. Confrontandolo con gli attuali 38.22 e 32.62 - 38.52 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EMLP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EMLP?
First Trust North American Energy Infrastructure Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 38.30 e 14.12%.
- Chiusura Precedente
- 38.30
- Apertura
- 38.23
- Bid
- 38.22
- Ask
- 38.52
- Minimo
- 37.99
- Massimo
- 38.23
- Volume
- 420
- Variazione giornaliera
- -0.21%
- Variazione Mensile
- 1.08%
- Variazione Semestrale
- 2.06%
- Variazione Annuale
- 14.12%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8