DOLE: Dole plc
13.60 USD 0.02 (0.15%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOLE hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.53 bis zu einem Hoch von 13.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dole plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOLE News
- Mission Produce vs. Dole: Who Leads the Race for Market Leadership?
- C3.ai Posts Downbeat Results, Joins GitLab, Salesforce And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), C3.ai (NYSE:AI)
- Dole shareholders to sell nearly 12 million shares in secondary offering
- Dole stock rises despite secondary offering announcement
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Mission Produce's Margin Squeeze: Glitch or Structural Weakness?
- Earnings call transcript: Dole Q2 2025 sees earnings beat, stock dips
- Dole Stock: Not Going Bananas (NYSEARCA:DOLE)
- Dole (DOLE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dole shares rise as Q2 results top estimates on strong produce demand
- Dole earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Dole completes sale of fresh vegetables division for $140 million
- Archer Daniels Midland (ADM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- China Risks Losing $488 Billion In US Exports Without Trade Deal: 'Protectionism Doesn’t Protect...'
- Mission Produce vs. Dole: Which Fresh Produce Stock Holds the Reins?
- Utz Brands: A Snack Stock To Watch, But Not To Bite Just Yet (NYSE:UTZ)
- Dole Is A Solid Buy - At The Right Price (NYSE:DOLE)
- Dole Advances Public-Private Partnerships to Expand Access to Essential Services for Agricultural Workers
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
- Dole stock sinks following EPS miss
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Dole (NYSE:DOLE), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Dole plc 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DOLE)
- Dole plc (DOLE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
13.53 13.70
Jahresspanne
12.20 16.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.58
- Eröffnung
- 13.64
- Bid
- 13.60
- Ask
- 13.90
- Tief
- 13.53
- Hoch
- 13.70
- Volumen
- 1.071 K
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- -7.10%
- 6-Monatsänderung
- -4.90%
- Jahresänderung
- -15.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K