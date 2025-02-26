통화 / DOLE
DOLE: Dole plc
13.53 USD 0.07 (0.51%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DOLE 환율이 오늘 -0.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.50이고 고가는 13.66이었습니다.
Dole plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DOLE News
일일 변동 비율
13.50 13.66
년간 변동
12.20 16.95
- 이전 종가
- 13.60
- 시가
- 13.54
- Bid
- 13.53
- Ask
- 13.83
- 저가
- 13.50
- 고가
- 13.66
- 볼륨
- 1.259 K
- 일일 변동
- -0.51%
- 월 변동
- -7.58%
- 6개월 변동
- -5.38%
- 년간 변동율
- -15.65%
20 9월, 토요일