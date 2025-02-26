クォートセクション
通貨 / DOLE
DOLE: Dole plc

13.60 USD 0.02 (0.15%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DOLEの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり13.53の安値と13.70の高値で取引されました。

Dole plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
13.53 13.70
1年のレンジ
12.20 16.95
以前の終値
13.58
始値
13.64
買値
13.60
買値
13.90
安値
13.53
高値
13.70
出来高
1.071 K
1日の変化
0.15%
1ヶ月の変化
-7.10%
6ヶ月の変化
-4.90%
1年の変化
-15.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K