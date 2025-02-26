通貨 / DOLE
DOLE: Dole plc
13.60 USD 0.02 (0.15%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DOLEの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり13.53の安値と13.70の高値で取引されました。
Dole plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.53 13.70
1年のレンジ
12.20 16.95
- 以前の終値
- 13.58
- 始値
- 13.64
- 買値
- 13.60
- 買値
- 13.90
- 安値
- 13.53
- 高値
- 13.70
- 出来高
- 1.071 K
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- -7.10%
- 6ヶ月の変化
- -4.90%
- 1年の変化
- -15.21%
