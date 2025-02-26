QuotazioniSezioni
DOLE: Dole plc

13.53 USD 0.07 (0.51%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DOLE ha avuto una variazione del -0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.50 e ad un massimo di 13.66.

Segui le dinamiche di Dole plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.50 13.66
Intervallo Annuale
12.20 16.95
Chiusura Precedente
13.60
Apertura
13.54
Bid
13.53
Ask
13.83
Minimo
13.50
Massimo
13.66
Volume
1.259 K
Variazione giornaliera
-0.51%
Variazione Mensile
-7.58%
Variazione Semestrale
-5.38%
Variazione Annuale
-15.65%
