Valute / DOLE
DOLE: Dole plc
13.53 USD 0.07 (0.51%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DOLE ha avuto una variazione del -0.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.50 e ad un massimo di 13.66.
Segui le dinamiche di Dole plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOLE News
- Mission Produce vs. Dole: Who Leads the Race for Market Leadership?
- C3.ai Posts Downbeat Results, Joins GitLab, Salesforce And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), C3.ai (NYSE:AI)
- Dole shareholders to sell nearly 12 million shares in secondary offering
- Dole stock rises despite secondary offering announcement
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Mission Produce's Margin Squeeze: Glitch or Structural Weakness?
- Earnings call transcript: Dole Q2 2025 sees earnings beat, stock dips
- Dole Stock: Not Going Bananas (NYSEARCA:DOLE)
- Dole (DOLE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dole shares rise as Q2 results top estimates on strong produce demand
- Dole earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Dole completes sale of fresh vegetables division for $140 million
- Archer Daniels Midland (ADM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- China Risks Losing $488 Billion In US Exports Without Trade Deal: 'Protectionism Doesn’t Protect...'
- Mission Produce vs. Dole: Which Fresh Produce Stock Holds the Reins?
- Utz Brands: A Snack Stock To Watch, But Not To Bite Just Yet (NYSE:UTZ)
- Dole Is A Solid Buy - At The Right Price (NYSE:DOLE)
- Dole Advances Public-Private Partnerships to Expand Access to Essential Services for Agricultural Workers
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
- Dole stock sinks following EPS miss
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Dole (NYSE:DOLE), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Dole plc 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DOLE)
- Dole plc (DOLE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
13.50 13.66
Intervallo Annuale
12.20 16.95
- Chiusura Precedente
- 13.60
- Apertura
- 13.54
- Bid
- 13.53
- Ask
- 13.83
- Minimo
- 13.50
- Massimo
- 13.66
- Volume
- 1.259 K
- Variazione giornaliera
- -0.51%
- Variazione Mensile
- -7.58%
- Variazione Semestrale
- -5.38%
- Variazione Annuale
- -15.65%
20 settembre, sabato