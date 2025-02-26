货币 / DOLE
DOLE: Dole plc
13.63 USD 0.04 (0.29%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DOLE汇率已更改-0.29%。当日，交易品种以低点13.55和高点13.73进行交易。
关注Dole plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOLE新闻
- Mission Produce vs. Dole: Who Leads the Race for Market Leadership?
- C3.ai Posts Downbeat Results, Joins GitLab, Salesforce And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), C3.ai (NYSE:AI)
- Dole shareholders to sell nearly 12 million shares in secondary offering
- Dole stock rises despite secondary offering announcement
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Mission Produce's Margin Squeeze: Glitch or Structural Weakness?
- Earnings call transcript: Dole Q2 2025 sees earnings beat, stock dips
- Dole Stock: Not Going Bananas (NYSEARCA:DOLE)
- Dole (DOLE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dole shares rise as Q2 results top estimates on strong produce demand
- Dole earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Dole completes sale of fresh vegetables division for $140 million
- Archer Daniels Midland (ADM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- China Risks Losing $488 Billion In US Exports Without Trade Deal: 'Protectionism Doesn’t Protect...'
- Mission Produce vs. Dole: Which Fresh Produce Stock Holds the Reins?
- Utz Brands: A Snack Stock To Watch, But Not To Bite Just Yet (NYSE:UTZ)
- Dole Is A Solid Buy - At The Right Price (NYSE:DOLE)
- Dole Advances Public-Private Partnerships to Expand Access to Essential Services for Agricultural Workers
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
- Dole stock sinks following EPS miss
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Dole (NYSE:DOLE), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Dole plc 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DOLE)
- Dole plc (DOLE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
13.55 13.73
年范围
12.20 16.95
- 前一天收盘价
- 13.67
- 开盘价
- 13.66
- 卖价
- 13.63
- 买价
- 13.93
- 最低价
- 13.55
- 最高价
- 13.73
- 交易量
- 1.354 K
- 日变化
- -0.29%
- 月变化
- -6.90%
- 6个月变化
- -4.69%
- 年变化
- -15.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值