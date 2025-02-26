Валюты / DOLE
DOLE: Dole plc
13.63 USD 0.04 (0.29%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOLE за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.55, а максимальная — 13.73.
Следите за динамикой Dole plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DOLE
Дневной диапазон
13.55 13.73
Годовой диапазон
12.20 16.95
- Предыдущее закрытие
- 13.67
- Open
- 13.66
- Bid
- 13.63
- Ask
- 13.93
- Low
- 13.55
- High
- 13.73
- Объем
- 1.354 K
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- -6.90%
- 6-месячное изменение
- -4.69%
- Годовое изменение
- -15.02%
