Dövizler / DOLE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DOLE: Dole plc
13.53 USD 0.07 (0.51%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DOLE fiyatı bugün -0.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.50 ve Yüksek fiyatı olarak 13.66 aralığında işlem gördü.
Dole plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOLE haberleri
- Mission Produce vs. Dole: Who Leads the Race for Market Leadership?
- C3.ai Posts Downbeat Results, Joins GitLab, Salesforce And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - Acadian Asset Management (NYSE:AAMI), C3.ai (NYSE:AI)
- Dole shareholders to sell nearly 12 million shares in secondary offering
- Dole stock rises despite secondary offering announcement
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Mission Produce's Margin Squeeze: Glitch or Structural Weakness?
- Earnings call transcript: Dole Q2 2025 sees earnings beat, stock dips
- Dole Stock: Not Going Bananas (NYSEARCA:DOLE)
- Dole (DOLE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Dole shares rise as Q2 results top estimates on strong produce demand
- Dole earnings beat by $0.04, revenue topped estimates
- Dole completes sale of fresh vegetables division for $140 million
- Archer Daniels Midland (ADM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- China Risks Losing $488 Billion In US Exports Without Trade Deal: 'Protectionism Doesn’t Protect...'
- Mission Produce vs. Dole: Which Fresh Produce Stock Holds the Reins?
- Utz Brands: A Snack Stock To Watch, But Not To Bite Just Yet (NYSE:UTZ)
- Dole Is A Solid Buy - At The Right Price (NYSE:DOLE)
- Dole Advances Public-Private Partnerships to Expand Access to Essential Services for Agricultural Workers
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
- Dole stock sinks following EPS miss
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Ticking Portfolio Bombs - Dole (NYSE:DOLE), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Dole plc 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DOLE)
- Dole plc (DOLE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
13.50 13.66
Yıllık aralık
12.20 16.95
- Önceki kapanış
- 13.60
- Açılış
- 13.54
- Satış
- 13.53
- Alış
- 13.83
- Düşük
- 13.50
- Yüksek
- 13.66
- Hacim
- 1.259 K
- Günlük değişim
- -0.51%
- Aylık değişim
- -7.58%
- 6 aylık değişim
- -5.38%
- Yıllık değişim
- -15.65%
21 Eylül, Pazar