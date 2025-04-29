KurseKategorien
Währungen / CHINA50
Zurück zum Indices

CHINA50: FTSE China A50 Index

14974.00 USD 17.20 (0.11%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von CHINA50 hat sich heute um -0.11% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei14917.80 USD bis zum Hoch von 15089.20 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von FTSE China A50 Inde. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHINA50 News

Tagesspanne
14917.80 15089.20
Jahresspanne
11058.62 15622.49
Vorheriger Schlusskurs
14991.20
Eröffnung
14990.00
Bid
14974.00
Ask
14974.30
Tief
14917.80
Hoch
15089.20
Volumen
104.225 K
Tagesänderung
-0.11%
Monatsänderung
1.13%
6-Monatsänderung
13.38%
Jahresänderung
27.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K