Währungen / CHINA50
CHINA50: FTSE China A50 Index
14974.00 USD 17.20 (0.11%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Preis von CHINA50 hat sich heute um -0.11% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei14917.80 USD bis zum Hoch von 15089.20 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von FTSE China A50 Inde. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CHINA50 News
Tagesspanne
14917.80 15089.20
Jahresspanne
11058.62 15622.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 14991.20
- Eröffnung
- 14990.00
- Bid
- 14974.00
- Ask
- 14974.30
- Tief
- 14917.80
- Hoch
- 15089.20
- Volumen
- 104.225 K
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 1.13%
- 6-Monatsänderung
- 13.38%
- Jahresänderung
- 27.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K