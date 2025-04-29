Devises / CHINA50
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CHINA50: FTSE China A50 Index
14974.00 USD 17.20 (0.11%)
Secteur: Indice Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le cours de CHINA50 a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 14917.80 USD et à un maximum de 15089.20 USD.
Suivez la dynamique de Indice FTSE Chine A50. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHINA50 Nouvelles
- Investors continue to add risk as bullish momentum wanes, Citi says
- U.S. large cap positioning weakens as investors take profits
- China A50 and KOSPI see new risk as FTSE leads European positioning
- Citi’s Montagu: Strong bid for growth lifts Nasdaq positioning to 3-year high
- Citi’s Montagu: Profit-taking risks elevated as Nasdaq positioning stretched
- U.S. and Asia equity positioning surges as geopolitical tensions ease
- Citi sees bullish turn in U.S. stocks, mixed signals across global markets
- U.S. tech stocks could outperform on short bet risks: Citi’s Montagu
- Investor positioning stabilizes amid easing tariff threats, strong earnings: Citi
Range quotidien
14917.80 15089.20
Range Annuel
11058.62 15622.49
- Clôture Précédente
- 14991.20
- Ouverture
- 14990.00
- Bid
- 14974.00
- Ask
- 14974.30
- Plus Bas
- 14917.80
- Plus Haut
- 15089.20
- Volume
- 104.225 K
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- 1.13%
- Changement à 6 Mois
- 13.38%
- Changement Annuel
- 27.91%
20 septembre, samedi