통화 / CHINA50
CHINA50: FTSE China A50 Index
14974.00 USD 17.20 (0.11%)
부문: 인덱스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHINA50 가격이 당일 -0.11%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 14917.80 USD와 고가 15089.20 USD로 거래되었습니다
FTSE 중국 A50 지수 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 미국 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHINA50 News
일일 변동 비율
14917.80 15089.20
년간 변동
11058.62 15622.49
- 이전 종가
- 14991.20
- 시가
- 14990.00
- Bid
- 14974.00
- Ask
- 14974.30
- 저가
- 14917.80
- 고가
- 15089.20
- 볼륨
- 104.225 K
- 일일 변동
- -0.11%
- 월 변동
- 1.13%
- 6개월 변동
- 13.38%
- 년간 변동율
- 27.91%
20 9월, 토요일