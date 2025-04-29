Divisas / CHINA50
CHINA50: FTSE China A50 Index
14993.00 USD 212.20 (1.40%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de CHINA50 de hoy ha cambiado un -1.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14856.80 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 15297.00 USD.
Siga la dinámica de los precios en Índice FTSE China A50. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHINA50 News
Rango diario
14856.80 15297.00
Rango anual
11058.62 15622.49
- Cierres anteriores
- 15205.20
- Open
- 15199.00
- Bid
- 14993.00
- Ask
- 14993.30
- Low
- 14856.80
- High
- 15297.00
- Volumen
- 98.799 K
- Cambio diario
- -1.40%
- Cambio mensual
- 1.26%
- Cambio a 6 meses
- 13.52%
- Cambio anual
- 28.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B