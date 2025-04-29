CotizacionesSecciones
CHINA50
CHINA50: FTSE China A50 Index

14993.00 USD 212.20 (1.40%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El coste de CHINA50 de hoy ha cambiado un -1.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14856.80 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 15297.00 USD.

Siga la dinámica de los precios en Índice FTSE China A50. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
14856.80 15297.00
Rango anual
11058.62 15622.49
Cierres anteriores
15205.20
Open
15199.00
Bid
14993.00
Ask
14993.30
Low
14856.80
High
15297.00
Volumen
98.799 K
Cambio diario
-1.40%
Cambio mensual
1.26%
Cambio a 6 meses
13.52%
Cambio anual
28.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B